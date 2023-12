Małżeństwo po śmierci. Czy w niebie mój mąż nadal będzie moim mężem?

A czy odmowa wizyty księdza to grzech?

Zbliżają się święta a z nimi tzw. kolęda. Już niedługo ksiądz zapuka do naszych drzwi i zapyta, czy chcemy przyjąć błogosławieństwo. Czy odmowa takiej wizyty to grzech? Odpowiedź brzmi: nie. Według prawa kanonicznego nie istnieje taki obowiązek. Jednak, musimy się liczyć z tym, że długie nieprzyjmowanie wizyty, może utrudnić uzyskanie w przyszłości zaświadczenia o byciu katolikiem. Jest ono potrzebne między innymi do wzięcia ślubu kościelnego .