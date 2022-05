Małpia ospa w natarciu. Belgia wprowadziła obowiązkową kwarantannę

Małpia ospa to choroba zakaźna, która należy do tej samej rodziny co ospa prawdziwa. Wśród najbardziej charakterystycznych objawów wyróżnia się wyraźną wysypkę, gorączkę, ból głowy i mięśni. Na szczęście współczynnik śmiertelności jest niższy niż w przypadku ospy prawdziwej, bo wynosi ok. 4 procent. Tym, co szczególnie niepokoi, jest szybkie tempo, z jakim rozprzestrzenia się ta choroba, która do niedawna spotykana była jedynie w krajach afrykańskich.