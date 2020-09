Małopolska walczy z COVID-19. Dzięki unijnemu wsparciu

W sumie było ich 47. Największe zakupy zrobił Szpital Uniwersytecki. Do małopolskich placówek medycznych trafiły środki ochrony osobistej za ponad 10 mln. zł. Strażacy zakupili 50 namiotów segregacyjnych, a Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 50 kompletnych ambulansów, które trafiły do szpitali i małopolskich jednostek Pogotowia Ratunkowego.

Działania, które do tej pory podjęliśmy to pierwszy krok. Kolejny to kontynuacja zakupów w ramach nowego projektu, Pakiet Medyczny II, który pozwoli na przekazanie do szpitali powiatowych oraz wojewódzkich środków na specjalistyczne urządzenia np. tomografy.