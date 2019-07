Małopolska. Były dyrektor stadniny usłyszał zarzut gwałtu

Prokuratura Okręgowa w Kielcach postawiła zarzut Stanisławowi C., byłemu dyrektorowi stadniny koni w Regietowie. 71-letni mężczyzna jest podejrzany o zgwałcenie 19-letniej praktykantki.

O przedstawieniu zarzutów Stanisławowi C., do niedawna dyrektorowi stadniny koni huculskich w Regietowie, informuje onet.pl. - Mężczyzna został przesłuchany wczoraj w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Stanisław C. otrzymał zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania i kontaktów z pokrzywdzoną. Ma też zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. złotych – poinformował portal Piotr Okarski, prokurator rejonowy w Staszowie.