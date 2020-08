Mali. Wojskowy zamach stanu. Prezydent podał się do dymisji

Zbuntowane wojsko doprowadziło do zamachu stanu w Mali. W jego efekcie prezydent Ibrahim Boubacar Keita podał się do dymisji. Były już prezydent zdecydował o rozwiązaniu parlamentu oraz rządu. Pucz ze strony wojska został potępiony przez społeczność międzynarodową. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zaapelowała do malijskiego wojska o uwolnienie prezydenta Ibrahima Boubacara Keity.