Małgorzata Trzaskowska nawiąże współpracę z Agatą Dudą? Stawia jeden warunek

Tuż po drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Małgorzatę i Rafała Trzaskowskich. Wówczas para odmówiła, tłumacząc, że bardziej odpowiedni będzie nieco późniejszy termin. Jak poinformowała w poniedziałek PAP, do takiego spotkania ma dojść między 27 a 31 lipca 2020 roku.

I dodaje: - Dlaczego nie miałabym się spotkać z Agatą Dudą? Jeżeli tylko wykaże się jakąś widoczną aktywnością na rzecz kobiet, zwłaszcza na polu edukacji, to na pewno będę gotowa do rozmowy. Dla kobiet w Polsce ważne są konkrety.

Małgorzata Trzaskowska stawia na kobiety

Żona Rafała Trzaskowskiego po zakończonej kampanii wyborczej zamierza rozwijać swoje plany zawodowe, działając na rzecz kobiet.- Kampania nie tyle zmieniła moje plany zawodowe, co wzmocniła determinację, żeby je wprowadzić. Zajmowałam się przygotowaniem projektu lokalnych centrów edukacji w mniejszych miastach i miejscowościach. Kampanijne spotkania i rozmowy z kobietami z różnych środowisk pokazały jasno, że to właśnie edukacja jest dla nich jednym z priorytetów. Będę chciała zrealizować i pracować właśnie w tym obszarze, choć nie ukrywam, że moja aktywność będzie teraz szersza, skierowana do kobiet i z kobietami – mówi Małgorzata Trzaskowska.