Małgorzata Kidawa-Błońska o słowach ojca: nasi krewni walczyli po jednej i po drugiej stronie bitwy pod Grunwaldem

– Od dawna nie potrafię zrozumieć jego postępowania. Wydaje się, że to starszy skromny pan – ale przecież on nie szanuje ludzi, nawet tych z najbliższego otoczenia. Wszyscy mówią, że nie powinno być wyborów, a on się uparł. Ile osób musi umrzeć, żeby Kaczyński zrezygnował ze swojego szalonego pomysłu? - pytała Kidawa-Błońska. Według niej, motywuje nim "strach przed utratą władzy".

- Te targi polityczne, które teraz obserwujemy, to wyraz desperacji. W PiS się zorientowali, że uczciwie tego nie wygrają. To, co dziś robią, to szaleństwo. Ratują siebie, nie ratują Polaków. I będą z tego rozliczeni - dodała.