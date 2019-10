Makijaż na Halloween w stylu czaszki

Make-up w meksykańskim stylu nigdy nie wychodzi z mody. Nic dziwnego, jest superefektowny, a do tego to niezwykle łatwy makijaż na Halloween do samodzielnego wykonania. Przekonaj się sama

(materiały partnera)

Makijaż na Halloween krok po kroku

Zacznij od nałożenia trwałego, najlepiej matującego podkładu. Cienie pod oczami i wszelkie niedoskonałości cery ukryj korektorem. Aby kosmetyki przetrwały na skórze do białego rana, oprósz całą twarz matującym pudrem. Dopiero teraz możesz przejść do oczu. Na całe powieki nałóż ciemny cień. Najlepiej śliwkowy, ale może być też grafitowy lub czarny. Nie rozcieraj go zbyt mocno, bo ten make-up ma być wyrazisty. Wytuszuj też mocno rzęsy, a następnie podkreśl brwi. Nie musisz martwić się, że wyjdą za mocne. W tym makijażu w stylu czaszki mogą być lekko nienaturalne. Cieniem lub kredką podkreśl je równomiernie i utrwal woskiem lub żelem.

Makijaż na Halloween – czaszka i wzory

Make-up w meksykańskim stylu skull kojarzy Ci się z czymś niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalnych umiejętności? Nic bardziej mylnego! To niezwykle łatwy makijaż na Halloween! Zacznijmy od tego, że potrzebujesz teraz tylko jednego kosmetyku do jego stworzenia: czarnego eyelinera lub czarnej kredki, w zależności od tego, którym produktem łatwiej jest Ci się posługiwać. Narysuj nim najpierw podłużne pręgi na górnej i dolnej wardze. Kilka z nich może, a nawet powinno wyjść poza usta! Teraz z obu stron twarzy narysuj czarne linie, zaczynające się w kącikach ust i przechodzące do ucha, jakby przecinające policzek na pół. Nie staraj się, aby były idealnie równe. Wręcz przeciwnie, niech wyglądają na lekko pofalowane. Ich brzegi mocno rozetrzyj.

Makijaż na Halloween krok po kroku staje się mroczny

Następnie namaluj dwie kreski po bokach nosa, wchodzące delikatnie na czoło i rozetrzyj je delikatnie pędzelkiem, aż uzyskasz przydymiony efekt. W kolejnym kroku możesz poeksperymentować trochę z makijażem albo podążać za naszymi radami! Bo kolejny etap to malowanie szalonych wzorów na twarzy – serc oraz kropek. Tak właśnie wygląda meksykański makijaż na Halloween – czaszka to jeden z jego elementów!