Makabryczne odkrycie za lodziarnią. Policja zatrzymała podejrzanego

- Sekcja zwłok wykazała obrażenia twarzoczaszki, silne krwawienie z nosa oraz aspirację krwi do dróg oddechowych. Co oznacza tyle, że poszkodowany zachłysnął się własną krwią, co doprowadziło do jego śmierci - poinformowała serwis gloswielkopolski.pl Magdalena Roman, prokurator rejonowa w Trzciance.