Makabryczne odkrycie. Wędkarz zaalarmował policję

Niedawno doszło do innego dramatu nad wodą. Z rzeki Wisłok w Wielką Sobotę wyłowiono ciało młodego człowieka. Policja wstępnie zidentyfikowała zwłoki mężczyzny. Według ustaleń funkcjonariuszy, to 16-latek, który w połowie marca wskoczył do rzeki, gdy uciekał przed policją.