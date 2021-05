Makabryczne nagrania z Indii. Dziesiątki ciał w Gangesie

Do sieci trafiły nagrania, na których widać jak Gangesem w wstanie Uttar Pradesh spływają dziesiątki ciał martwych Hindusów. Te makabryczne informacje potwierdził należący do Al Jazeery serwis AJ+, podając, że łącznie doliczono się około 150 ciał. Zdaniem lokalnych mieszkańców zwłoki trafiły do rzeki, ponieważ krematorich, w których palone są ciała pacjentów zmarłych na COVID-19 są już przepełnione.