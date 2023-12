Makabra w zakładzie pogrzebowym. 190 ciał w stanie rozkładu szokuje Amerykanów

Jon i Carie Hallford, którzy są właścicielami zlokalizowanego w Penrose domu pogrzebowego "Return to Nature", stanęli przed sądem we wtorek - informuje Associated Press. Śledczy na początku października odkryli tam 190 ciał w stanie rozkładu. Z dokumentów służb federalnych wynika, że data śmierci niektórych osób sięgała 2019 roku.