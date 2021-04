Majówka. Otworzą ogródki? Rzecznik rządu komentuje

W środę rząd ogłosił decyzję ws. obostrzeń. Mają obowiązywać do 18 kwietnia. Co potem? - Ja liczę na to, że po 18 kwietnia uda się częściowo je zdjąć. Decyzje podejmujemy na bieżąco, na podstawie tygodniowych raportów - przekonywał Piotr Mueller w Polsat News.