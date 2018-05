Majątki kandydatów na prezydenta Warszawy. Dzieli ich przepaść

Rafał Trzaskowski posiada w porównaniu z Patrykiem Jakim ogromne oszczędności i dwa mieszkania. Wiceminister sprawiedliwości ma skromniejszy majątek, ale nie zarabia tak jak kandydat PO jako wykładowca na uczelni. Prześwietliliśmy oświadczenia majątkowe kandydatów na prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski

Może się pochwalić 79-metrowym mieszkaniem o wartości "do 1 mln zł" (tak wpisał do oświadczenia majątkowego). Rafał Trzaskowski ma także drugie mieszkanie - ponad 100-metrowe - o wartości 930 tys. zł (obciążone hipoteką).

Jako poseł zarobił w 2017 r. 145 979 zł (plus 30 894 zł diety parlamentarnej). Ale to tylko część dochodów Trzaskowskiego.

Z praw autorskich ZAiKS osiagnął przychód w wysokości 7 tys. zł, jako członek Związku Artystów Wykonawców "STOART" otrzymał 2 760 zł. Jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Trzaskowski zarobił łącznie 4400 zł. Za wykłady na prywatnej uczelni Collegium Civitas polityk PO zainkasował prawie 9 tys. zł. Zarobił także na wynajmie mieszkania - 33 444 zł. Posiada 1/4 udziału w spadku, w którego skład wchodzi kilkanaście ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł - z oświadczenia majątkowego wynika, że to lustro weneckie i meble.

Trzaskowski może się pochwalić samochodem marki Volvo XC70 (rocznik 2011). Ma kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości 214 tys. euro w banku Nordea (od 2010 do 2039 r.). Pozostało mu do spłaty 45 tys. euro.

Patryk Jaki

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy może pochwalić się - w przeciwieństwie do kandydata PO - bardzo skromnymi oszczędnościami. Patryk Jaki odłożył w 2017 r. jedynie 5 tys. zł (o 2 tys. zł więcej niż w roku 2016) i 400 euro. Ale za to posiada papiery wartościowe - ok. 320 tys.