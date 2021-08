Majątek matki Obajtka pod lupą dziennikarzy. Prezes PKN Orlen odpowiada

Jak podaje w piątek "Gazeta Wyborcza", matka Daniela Obajtka, w czasach, gdy pełnił on funkcję wójta Pcimia, kupiła gotówką w firmie jego znajomych udziały za kwotę 260 tys. złotych. Z czasem miała dokupić ich więcej, wykładając kolejne kilkaset tysięcy złotych. "GW" podkreśla też, że Halina Obajtek miała to wszystko zrealizować, pracując przez lata jako krawcowa. "Atak na moich rodziców, w tym szczególnie na moją mamę, to zachowanie haniebne" - stwierdził Obajtek odnosząc się do doniesień "GW".