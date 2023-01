Mają ją zabić tej nocy. Szykują egzekucję w Missouri

Według doniesień ABC News, od gubernatora Missouri zależy teraz los McLaughlin. Jeśli Mike Parson nie skorzysta z prawa łaski, 49-latka we wtorek zostanie stracona. Jak wynika z danych The Death Penalty Information Center (amerykańskiej organizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem badań i raportów związanych z karą śmierci - przyp. red.), byłaby to pierwsza egzekucja transpłciowej kobiety w Stanach Zjednoczonych. Osadzona trzy lata temu zmieniła płeć.