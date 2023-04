Magdalena Filiks przerywa milczenie. Burza w komentarzach

Śmierć syna posłanki PO. W tle publikacja Radia Szczecin

Sprawą śmierci Mikołaja Filiksa zajęła się prokuratura. Śledztwo jest prowadzone w kierunku art. 151 Kodeksu karnego, czyli "doprowadzenia do samobójstwa". Przewiduje on, że kto "namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie", podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.