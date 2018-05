Macron do rosyjskich opozycjonistów: "nie odpowiadam za sprawiedliwość w waszym kraju"

Rosyjscy opozycjoniści spotkali się z francuskim prezydentem, apelując o zwrócenie uwagi na sytuację więźniów politycznych. Zrobił to, ale nie miał dla nich słów pociechy. Powiedział im jedynie, że "nie odpowiada za sprawiedliwość w Rosji".

Opozycjoniści chcieli, by Macron zaapelował do rosyjskiego prezydenta o uwolnienie więźniów politycznych, w tym dwóch reżyserów: Ukraińca Ołeha Sencowa i Kiriłła Sierebrennikowa. Sencow już od 12 dni prowadzi głodówkę w syberyjskim obozie, gdzie odbywa 20-letni wyrok za terroryzm. Domaga się zwolnienia wszystkich 64 ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych przez Rosję. Według opozycjonistów, może niedługo umrzeć z wycieńczenia. Sierebrennikow, jeden z najsłynniejszych rosyjskich reżyserów teatralnych, jest pod domowym aresztem, formalnie pod zarzutem oszustwa.

Macron odparł, że poruszył już ten temat w rozmowach z Putinem i będzie to robił w zakulisowych rozmowach. Ale zasugerował, że niewiele jest w stanie zrobić.

Razem ku przyszłości

Petersburskie rozmowy prezydentów Francji toczą się w przyjaznej, a nawet w doniosłej atmosferze. Macron zwracał się do swojego interlokutora per "drogi Władimirze". Na Twitterze zaś stwierdził, że w rozmowach z Putinem chce wspólnie "naszkicować nowe stulecie, które się przed nami otwiera".

Z kolei już podczas rozmów stwierdził, że Europa sięga od Lizbony po Władywostok. Usłyszawszy to, Putin przerwał mu, mówiąc, że on sam też chciał to powiedzieć. Macron zwracał uwagę na historyczne związki obu krajów i podkreślał, że liczy na pojednanie i podążanie razem naprzód, budując wzajemne zaufanie i szanując suwerenność narodów. Obaj przywódcy potępili decyzję Trumpa o wycofaniu się z porozumienia z Iranem. Mają również podjąć temat sytuacji w Libii i Syrii, gdzie współpraca z Rosją jest według francuskiego prezydenta niezbędna.