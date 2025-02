Macron chce pomóc. "Tylko Ukraina może prowadzić rozmowy"

W piątek Emmanuel Macron odbył rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim. "Jeśli prezydent Donald Trump chce rzeczywiście przekonać prezydenta Putina do zatrzymania agresji przeciwko Ukrainie, to jest to wspaniała wiadomość" - napisał w opublikowanym później w mediach społecznościowych wpisie.