Macierewicz zabrał głos ws. Jana Pawła II. Naprawdę to powiedział

Macierewicz powiedział, że powinien to być list skierowany do wszystkich Polaków, "bo oddaje on istotę tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia". - Atak na Jana Pawła II jest głównym atakiem na polskość, na naszą tożsamość, na nasze bezpieczeństwo także, na nasze narodowe bezpieczeństwo - podkreślił.