Maciej Wąsik na wolności. Sprawdzali warunki, w jakich przebywał w areszcie

I jak dodaje, otrzymane wyjaśnienia oraz brak skarg dotyczących warunków odbywania kary przez p. Macieja Wąsika, skierowanych do RPO, były podstawą zakończenia sprawy sprawdzania warunków, w jakich osadzony przebywał. Co ciekawe, w trakcie pobytu Wąsika i Kamińskiego, do Zespołu ds. Wykonywania Kar w Biurze RPO do dnia dzisiejszego wpłynął wniosek z prośbą o podjęcie przez RPO mediacji, by obaj zawiesili protest głodowy.