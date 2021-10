Maciej Szczęsny prowadził po alkoholu. Jest decyzja TVP Sport

Czy Szczęsny wróci jeszcze do pracy w mediach publicznych? - Co do dalszych działań, nie chcę podejmować decyzji na gorąco, pod wpływem emocji, ale konsekwencje muszą być. Z naszej strony nie ma tolerancji dla tego typu zachowania. To telewizja publiczna i chcielibyśmy, żeby jej eksperci byli postrzegani jako autorytety, osoby godne zaufania - podkreśla Marek Szkolnikowski.