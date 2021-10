Maciej Szczęsny zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. "Jest mi potwornie wstyd"

Były bramkarz i ekspert TVP Sport w rozmowie z PAP przyznał się do zdarzenia. - Wiozłem żonę do pracy. Żona jest stewardessą i zostałem zatrzymany do kontroli. Dosyć niespodziewanie żona została wezwana do pracy, bo miała tzw. standby telefoniczny. Mieszkamy bardzo daleko od lotniska. Mamy ponad 30 kilometrów - tłumaczył Szczęsny.