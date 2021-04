Ma wpływ za przebieg zakażenia koronawirusem? Niepokojące badania

Koronawirus a zanieczyszczenie powietrza. Badanie w USA

Do badania wpływu zanieczyszczenia powietrza na przebieg zakażenia COVID-19 naukowcy wykorzystali model do oceny zależności między długotrwałą ekspozycją na pyły zawieszone o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) a ryzykiem hospitalizacji.

Pyły zawieszone PM2,5, jak z kolei informuje WHO, to zanieczyszczenia najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi. "Pyły zawieszone są na tyle małe, by były wdychane głęboko do płuc; przedostają się do krwi i wpływają również na inne narządy i układy" - tłumaczy w czasopiśmie dr. Angelico Mendy, kierujący badaniami.