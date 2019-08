Ma 8 dzieci z 6 kobietami. Jest rekordzistą w sprawie alimentów

Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego jest niechlubnym rekordzistą w kwestii niepłacenia alimentów. Mężczyzna ma ośmioro dzieci z sześcioma kobietami. Jego dług alimentacyjny sięga 364 540 zł.

Radio Zachód dotarło do informacji na temat dłużników alimentacyjnych. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca co miesiąc środki z Funduszu Alimentacyjnego niemal 900 osobom. Pieniądze trafiają do osób, które nie otrzymują zasądzonych alimentów na dziecko od drugiego rodzica, komornik nie jest w stanie ściągnąć zaległości pod dłużnika, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych.