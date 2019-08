Łuków. Wyszedł z komisariatu. Chwilę później znów do niego trafił

Łukowscy policjanci zatrzymali 27-latka, który tuż po wyjściu z komisariatu ukradł rower. Wcześniej trafił do niego, gdy prowadził samochód, mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży roweru na ul. Kościelnej tuż przed godz. 17 w piątek. Właściciel wartego ponad 1500 złotych jednośladu zeznał, że tylko na kilkanaście minut pozostawił swój pojazd przed garażem. Po powrocie do domu zorientował się, że ktoś go ukradł.

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości i wykonaniu niezbędnych czynności, 27-latek już po godzinie 16:20 wyszedł z budynku łukowskiej Komendy Policji. Jak się okazało, mężczyzna nie zamierzał wracać pieszo do domu. Już po kilku minutach ukradł stojący przy garażu rower i nietrzeźwy jechał ulicami miasta.

Przez kilka dni pijanemu złodziejowi udało się ukrywać. Jednak już po niecałych trzech dniach suma szczęścia 27-latka się skończyła. Jeden z łukowskich funkcjonariuszy, wracając po służbie do domu, zauważył idącego boczną ulicą miasta poszukiwanego młodzieńca. Razem z kolegą zatrzymał go i już po chwili młody mężczyzna trafił do komendy. Tam usłyszał zarzuty.