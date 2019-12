Łuków. Ktoś wyrzucił szczeniaka z auta. Przejechały go inne samochody

Będzie nagroda za pomoc w ustaleniu osoby, która w okolicach Łukowa wyrzuciła z samochodu szczeniaka. Pies trafił do kliniki w Warszawie, ale nie udało się go uratować.

"Ludzie! Co z wami?! Mieliście się nim opiekować, a wyrzuciliście go z samochodu! Tak po prostu, jak śmiecia. Zaraz potem potrąciły go trzy kolejne auta" - napisali najpierw w mediach społecznościowych działacze Fundacji dla Szczeniąt Judyta, informując o szczeniaku znalezionym na drodze w okolicach Łukowa.