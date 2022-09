Łukaszenko zaprezentował pierwszy "białoruski" laptop. "Nasi ludzie tworzą historię!"

- To pierwszy komputer wykonany przez naszych mądrych ludzi. Wyznaczono im zadanie, by znaleźli na świecie najlepsze elementy, których nie możemy jeszcze sami wyprodukować - procesory i oprogramowanie – a następnie stworzyli z nich komputer. Szczerze - dziś to urządzenie jest jedynie w 12 proc. białoruskie. Ale przed końcem roku będzie aż w 30 proc. Jednak liczy się sam fakt jego powstania - zaznaczył Łukaszenko.