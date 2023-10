Dziennikarze skazani. Łukaszenka się ugnie?

Sfałszowane przez Alaksandra Łukaszenkę wybory prezydenckie na Białorusi doprowadziły do aresztowania tysięcy osób. Do teraz za kratami przebywa ok. 1,5 tys. więźniów politycznych. Wśród nich jest 13 współpracowników stacji Biełsat, która prosi o pomoc w tej sprawie ambasadora Szwajcarii w Polsce.