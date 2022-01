Łukaszenka: Polacy okupowali Białoruś. Mówi o kulturowym ludobójstwie

Łukaszenka: cierpią na bóle fantomowe, szukają na Białorusi swoich historycznych ziem

Zdaniem Łukaszenki "polityka historyczna" to element "bezpieczeństwa narodowego Białorusi". Dodał, że niektórzy sąsiedzi Białorusi budują "własną politykę historyczną, tworzą instytucje i programy". - Jednocześnie dostosowywali swoją koncepcję wydarzeń historycznych do zupełnie konkretnych celów politycznych, do partii, poszczególnych polityków i tak dalej. Dla niektórych, jak już powiedziałem, Białoruś jest trampoliną do ataku na Rosję. Inni cierpią na bóle fantomowe - tu każdy szuka swoich historycznych ziem. Zarówno ci pierwsi, jak i ci drudzy nie potrzebują suwerennej Białorusi i narodu białoruskiego - mówił.