Łukaszenka był wyśmiewany przez kolegów. A potem nauczył się bić

Łukaszenka bił traktorzystów

Obecny dyktator, nim został prezydentem, był m.in. dyrektorem sowchozu "Haradziec". To właśnie tam wykazał swoje zdolności menedżerskie, choć nie obyło się bez wpadek. Gdy ktoś go krytykował, tracił pracę. W 1990 roku głośno było o pobiciu przez Łukaszenkę traktorzysty, Wasila Bandurkoua. Pracownik kompletnie pijany prowadził pojazd. To nie spodobało się ówczesnemu dyrektorowi, który zatrzymał go i dotkliwie pobił.