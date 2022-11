Łukaszena lawiruje. Odmówił Putinowi

- Klęski Rosji w Ukrainie postawiły Łukaszenkę pod podwójną presją. Z jednej strony musi wiarygodnie zapewnić Putina, że nadal stoi po jego stronie i go nie zdradzi. Równocześnie musi wysłać przesłanie do narodu białoruskiego, obiecując, że nie pozwoli, by kraj został wciągnięty w tę wojnę. Dlatego słyszy się u niego tak różne tony. Ale ten balans staje się coraz trudniejszy wraz z rozwojem sytuacji na froncie - mówi "Der Spiegel" Artjom Schraibman.