Prezydent Brazylii wzburzony zachowaniem Zełenskiego

Zełenski przybył w sobotę do Hiroszimy, aby wziąć udział w rozmowach dyplomatycznych z przywódcami najpotężniejszych państw świata. Miały one dotyczyć m.in. zaostrzenia sankcji mających ukarać Moskwę za jej inwazję na Ukrainę. Prezydent napadniętego kraju mógł liczyć na słowa wsparcia i deklaracje pomocy np. od przedstawiciela Francji, Emmanuela Macrona, który powiedział mu: "Francja była z tobą od samego początku ramię w ramię. Będziemy tutaj do samego końca".