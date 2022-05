Lufthansa obraziła ortodoksyjnych Żydów. Zakłócona podróż Nowy Jork-Budapeszt

Lot z USA do węgierskiej stolicy, odbywający się w zeszłym tygodniu, według planu z przesiadką we Frankfurcie, zaczął się z problemami. Po odprawie i przelocie z Nowego Jorku do Niemiec, doszło do incydentu, którego bohaterami - jak opisuje "The Times of Israel" - było kilka niezdyscyplinowanych osób. Nie chciały podczas lotu zasłonić twarzy maskami, lekceważąc obowiązujące nadal na pokładach niemieckiego przewoźnika zasady sanitarne, związane z pandemią koronawirusa.