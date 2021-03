Ludzie bezlitośni dla lasów deszczowych. Najnowszy raport

Trudny czas dla lasów na świecie

W raporcie zwrócono uwagę na kilka powodów, dla których nastąpił tak drastyczny wzrost wyniszczania lasów. Wśród nich znalazł się rozwój rolnictwa spowodowany wzrostem popytu na takie produkty, jak np.: kawa czy soja. Kolejną przyczyną znikania lasów były wyjątkowo tragiczne w skutkach pożary, jak ten który strawił olbrzymią cześć australijskiego buszu. Ponadto, do zmniejszenia obszarów leśnych przyczynił się również przesiedlania się ludzi z miast na tereny wiejskie.

Na niechlubnym czele krajów, w których lasy znikają w największym tempie znalazła się Brazylia. To niezwykle zła wiadomość ponieważ to właśnie na terenie tego kraju znajduje się bezcenna Puszcza Amazońska. W raporcie podkreślono, że wycinka drzew w Brazylii przyspieszyła, od kiedy rządy w państwie objął Jair Bolsonaro , którego polityka gospodarcza sprzyja deforestacji lasu deszczowego. W minionym roku tempo, w jakim znika ten bezcenny ekosystem wzrosło aż o 25 proc. Druga w rankingu Global Forest Watch Demokratyczna Republika Konga w minionym roku straciła trzy razy mniej lasów niż Brazylia.

Tragiczne skutki wycinania lasów

Analitycy z Światowego Instytutu Zasobów (WRI), którzy stoi za raportem Global Forest Watch, zwracają uwagę, na skutki, jakie niesie za sobą niepohamowane wyniszczanie lasów na Ziemi. Drzewa to naturalne magazyny CO2, kiedy są ścinane i wypalane cały magazynowany w nich dwutlenek węgla uwalnia się do atmosfery. Według szacunków WRI w minionym roku wskutek wyniszczania ponad 4 mln hektarów lasów tropikalnych do atmosfery wyemitowanych zostało 2,64 gigatony CO2.