Łukasz Mejza z PiS wysłał przedstawicielkę opozycji na Lampedusę

Niech pani zabiera rodzinę i wyjeżdża

Spotkanie z przedstawicielami opozycji skomentował startujący z listy PiS poseł Łukasz Mejza. - Dlaczego chce pani tą swoją polityką migracyjną zgotować polskim kobietom piekło? - powiedział. - My w Lubuskim nie zgadzamy się na to, żeby polskie kobiety były gwałcone na ulicach tak, jak się to dzieje w tej światłej Unii Europejskiej - grzmiał poseł.