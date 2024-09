Fala powodziowa na rzece Bóbr. Nowogród Bobrzański mobilizuje do pomocy więźniów

- Rozkładamy dodatkowe rękawy przeciwpowodziowe. Policja pilnuje zagrożone drogi. Przybywa do pomocy wojska. Mieszkańcy też rozkładali. Do pomocy w akcji zaangażowaliśmy więźniów - wylicza. - Pracownicy oraz więźniowie z zakładu karnego w Krzywańcu chcieli przystąpić do akcji przeciwpowodziowej. Chodzi o napełnianie i układanie worków z piaskiem - podkreśla.