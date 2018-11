Lubuskie: Mężczyzna gwałcił niepełnosprawnego 12-latka. Usłyszał zarzuty

36-letni mężczyzna z woj. lubuskiego został oskarżony o zgwałcenie niepełnosprawnego 12-latka. Grozi mu kara nawet kilkunastu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w Kłodawie pod Gorzowem Wielkopolskim (woj. lubuskie) w nocy z 16 na 17 listopada. Mężczyzna - znajomy rodziny, matka chłopca i jej rodzice pili razem alkohol , ale w pewnym momencie starszy mężczyzna gorzej się poczuł i pojechał z matką chłopca do szpitala. W domu zostali babcia i znajomy mężczyzna, mieli pilnować dzieci. Pod nieobecność domowników zakradł się do pokoju chłopca.

36-letni mężczyzna jest oskarżony o doprowadzenie małoletniego do wykonania innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu przy tym niepełnosprawności 12-latka. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Za ten czym grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. - Mężczyzna zasłania się niepamięcią. Prokuratorzy planują w piątek złożyć do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego - podaje Agnieszka Hornicka-Mielcarek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.