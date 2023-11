Lublin dołącza do kampanii "Dobro za Dobro"

W zamian za okazane dobro, nowe mieszkanki i mieszkańcy z Ukrainy, okazali nie tylko wdzięczność. Ich obecność korzystnie wpływa na strukturę demograficzną Lublina. Liczba Ukrainek i Ukraińców znajdujących pracę w mieście wzrosła, co nie tylko wypełnia luki na rynku pracy, ale też przyczynia się do wzrostu wpływów z podatków do budżetu państwa. Osoby z Ukrainy, które znalazły w Polsce schronienie, przyczyniły się do poprawienia stanu polskiej gospodarki, demografii i krajowego systemu emerytalnego.