Lublin. Znasz tego mężczyznę? Zgłoś się na policję

Policjantom udało się ustalić, w jaki sposób doszło do kradzieży. Mężczyzna wszedł do lokalu i odwiesił swoją kurtkę na wieszak. Robiąc to, dokładnie przeszukał kurtkę, która już wcześniej się tam znajdowała. Kiedy natrafił na portfel, zabrał go, ubrał się i wyszedł z lokalu.