Lublin. Znaleziono niekompletne zwłoki. Ciało poszarpały zwierzęta

W Lublinie znaleziono zwłoki niezidentyfikowanego dotąd mężczyzny. Ciało było zdekompletowane, a ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zostało naruszone przez dzikie zwierzęta.

Według policji, to prawdopodobnie zaginiony przed rokiem mieszkaniec Lublina. Funkcjonariusze nie ustalili jeszcze, co było przyczyną zgonu mężczyzny ani czy mógł on paść ofiarą zbrodni. Tę kwestię pomogą ustalić specjalistyczne badania.