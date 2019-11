Lublin. Wyrok dla byłego dyrektora. Wystawiał świadectwa maturalne za łapówki

Były dyrektor katolickiej szkoły został skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Sprzedawał świadectwa ukończenia szkoły lub zdania egzaminu dojrzałości w zamian za pieniądze. Wyroki usłyszały również osoby, które kupowały dokumenty.

Antoni L. był oskarżony o fałszowanie świadectw w Zespole Szkół Katolickich im. św. Teresy w Lublinie. Były dyrektor szkoły miał podrabiać lub poświadczać nieprawdę w arkuszach ocen, świadectw ukończenia szkoły lub egzaminu dojrzałości. Maturę mogły uzyskać osoby, które nigdy nie chodziły do placówki lub tylko raz kontaktowały się z jej szefem.

Do zdarzenia dochodziło w latach 2004-2010 - podaje portal kurierlubelski.pl. W proceder byli zaangażowani również pośrednicy. Szukali wśród znajomych lub przypadkowych osób chętnych, którzy byli zainteresowani kupnem podrobionego dokumentu. Kosztowało to od 150 do 1000 złotych. Łącznie Antoni L. przyjął prawie 20 tys. zł łapówki.