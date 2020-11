Lublin. Wypadek ciężarówki na obwodnicy

Na obwodnicy Lublina doszło do wypadku, w którym ciężarówka wjechała do rowu po uderzeniu w bariery energochłonne. Kierowca pojazdu trafił do szpitala.

Lublin. Wypadek ciężarówki na obwodnicy miasta (PAP)