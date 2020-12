Lublin. Rada rodziców żąda odwołania dyrektora

Dyrektorowi ZS nr 12 wypomniano przed radnymi m.in., sytuację, gdy ten nie przyszedł na lekcję w klasie 3. W tym czasie uczniowie mieli zostać bez opieki. Jak przekazała rada rodziców, Miciuk w trakcie kontroli miał nakłonić wicedyrektorkę do tego, aby poświadczyła nieprawdę i zastąpiła go we wpisaniu tematu do dziennika lekcji, która się nie odbyła.