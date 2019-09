Lublin: prywatna szkoła zmniejszyła liczbę zajęć z religii. Kuria oburzona, kuratorium zapowiada kontrolę

Awantura w Lublinie. Jedna z prywatnych lubelskich podstawówek o połowę zmniejszyła liczbę zajęć z religii. Kuria się na to nie zgadza, a kuratorium oświaty zapowiada przeprowadzenie kontroli w placówce.

Prezes stowarzyszenia prowadzącego szkołę nie chciał z portalem rozmawiać na ten temat. - My swoje ustawowe obowiązki dotyczące liczby godzin spełniamy. Jestem za tym, żeby jak najwięcej czasu poświęcać edukacji matematycznej oraz innym przedmiotom niezbędnym, by dzieci mogły iść w świat i sobie w nim radzić. Obecnie zmagamy się z poważnym problemem przeciążenia uczniów nauką, dlatego nie widzę potrzeby, by dokładać im coś więcej poza obowiązkowe minimum - tłumaczy portalowi Jacek Bury, właściciel szkoły, przedsiębiorca i radny sejmiku z Koalicji Obywatelskiej.