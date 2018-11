Lublin: pijana kobieta uciekając z miejsca kolizji wsiadła do nieoznakowanego radiowozu i poprosiła o ukrycie

Wczoraj wieczorem w Lublinie, uciekając z miejsca kolizji kobieta wsiadła do nieoznakowanego radiowozu z policyjnymi wywiadowcami i poprosiła o ukrycie. Okazało się, że jest nietrzeźwa i ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo w jej aucie znaleziono ubrania, które najprawdopodobniej pochodzą z kradzieży.

Wczoraj po godz. 19 na ul. Krańcowej w Lublinie doszło do kolizji drogowej. Ze zgłoszenia, jakie otrzymał dyżurny wynikało, że sprawczyni oddaliła się pieszo w kierunku pobliskiego osiedla. W okolice wysłano policyjny patrol. Po ok. 20 min. na ul. Pogodnej policyjni wywiadowcy zauważyli kobietę odpowiadającą rysopisowi. Kiedy podjechali bliżej nieznajoma sama wsiadła do nieoznakowanego radiowozu prosząc o ukrycie. Powiedziała, że rozbiła swoje auto i szuka jej policja.