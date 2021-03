Lubiąż. Pożar w pobliżu klasztoru cystersów. Ewakuowano 10 rodzin

- Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia. Na razie jest za wcześnie, aby oszacować straty, ale na pewno będą one duże. Możliwe też, że budynek, skoro doszło do zawalenia się stropu, nie będzie się już nadawał do użytku. To musi jednak ocenić nadzór budowlany - powiedział serwisowi gazetawroclawska.pl Aleksander Kucharczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku.