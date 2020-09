Lubelskie. Zabił ojca, bo kazał mu umyć talerz. Rozpoczął się proces 33-latka

Do tragedii doszło w ubiegłym roku we wsi Stary Uścimów w województwie lubelskim. Artur P. zjadł zupę, którą przygotowała mu jego matka. Brudny talerz zostawił na stole.

Kobieta poprosiła go więc, aby schował go do zmywarki. Wówczas syn popchnął ją na krzesło i kazał milczeć. Kobieta zadzwoniła do męża prosząc, by wezwał policję. Józef P. niezwłocznie zawiadomił policję, a sam po upływie około 15 minut był w mieszkaniu. Tłumaczył synowi, że nie należy popychać własnej matki.