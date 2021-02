Lubelskie. Szła o świcie przez Biłgoraj. Natychmiastowa reakcja policjantów

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. 5:40 w poniedziałek. 83-latka szła chodnikiem bez odzieży wierzchniej i butów. Patrolujący ulice Biłgoraja sierż. szt. Arkadiusz Żerebiec zauważył seniorkę, zatrzymał się i wezwał na miejsce radiowóz oraz karetkę pogotowia. Okazało się, że na stopach emerytki powstały krwawiące rany. Kobieta została przewieziona do szpitala.