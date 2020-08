Lubelskie: Pijana upuściła na schodach roczne dziecko. Została aresztowana

Lubelskie: Pijana matka upuściła córeczkę

O przywiezieniu do szpitala we Włodawie rocznej dziewczynki z obrażeniami ciała policjanci dowiedzieli się w czwartek. Dziecko przywiózł tam ojciec, który po powrocie do domu zastał płaczącą córeczkę. Następnie dziewczynka została przetransportowana do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.